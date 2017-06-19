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بيان صادر عن دائرة اللاجئين ” عودة ” رداً على التحضيرات الجارية لما يسُمى بالمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج والذي سيعقد في استانبول
بيان صادر عن دائرة اللاجئين ” عودة ” رداً على التحضيرات الجارية لما يسُمى بالمؤتمر الشعبي لفلسطينيي...
الاهالي – اصدرت دائرة اللاجئين (عودة )في حزب الشعب الديمقراطي الاردني “حشد “بيانا ردا على التحضيات الجارية لما يسمى بالمؤتمر...

مجلس الأمة

توقع التصويت على الثقة مساء اليوم في حال انتهاء المناقشات
توقع التصويت على الثقة مساء اليوم في حال انتهاء المناقشات
الاهالي – يتوقع ان يصوت مجلس النواب على الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي مساء اليوم الخميس في حال...

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