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آخر الأخبار
ماكرون يعلن حكومته الجديدة ويعين وزيرة للقوات المسلحة
(داعش) يفجر جامع النوري ومنارة الحدباء التاريخية
فصل جديد من التنازلات المجانية
توتر في اللقاء الأميركي الفلسطيني بسبب مخصصات الشهداء والأسرى
مصر: المحكمة الدستورية تفتح الباب للسيسي لتسليم تيران وصنافير
أبو ليلى: نتنياهو شخصياً يقود حملة تحريض وتضليل منظمة لصرف النظر عن جرائمه
محكمة هولندية تنظر في دعوى ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي بسبب مجازره في غزة
مبروك عضوية رشاد في اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي
محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية
شرطة لندن تؤكد: الهجوم على المصلين "حادث إرهابي"
توتر في اللقاء الأميركي الفلسطيني بسبب مخصصات الشهداء والأسرى
مصر: المحكمة الدستورية تفتح الباب للسيسي لتسليم تيران وصنافير
أبو ليلى: نتنياهو شخصياً يقود حملة تحريض وتضليل منظمة لصرف النظر عن جرائمه
محكمة هولندية تنظر في دعوى ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي بسبب مجازره في غزة
محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية
شرطة لندن تؤكد: الهجوم على المصلين “حادث إرهابي”
فوز ساحق متوقع لماكرون بالانتخابات التشريعية في فرنسا
‘‘شؤون المرأة‘‘ مستمرة بحملة ‘أوقفوا جرائم قتل النساء والفتيات
شؤون محلية
مبروك عضوية رشاد في اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي
‘‘شؤون المرأة‘‘ مستمرة بحملة ‘أوقفوا جرائم قتل النساء والفتيات
“تضامن” : 76 ألف طفل عامل في الأردن
الأحوال تنفي فرض 20 دينارا كرسوم للبطاقة الذكية
بيان صادر عن دائرة اللاجئين ” عودة ” بمناسبة هزيمة حزيران / 1967
شؤون فلسطينية
توتر في اللقاء الأميركي الفلسطيني بسبب مخصصات الشهداء والأسرى
أبو ليلى: نتنياهو شخصياً يقود حملة تحريض وتضليل منظمة لصرف النظر عن جرائمه
محكمة هولندية تنظر في دعوى ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي بسبب مجازره في غزة
نتنياهو يطالب بتفكيك وكالة «الأونروا» ودمجها في مفوضية اللاجئين
أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية(1)
عربي ودولي
ماكرون يعلن حكومته الجديدة ويعين وزيرة للقوات المسلحة
(داعش) يفجر جامع النوري ومنارة الحدباء التاريخية
مصر: المحكمة الدستورية تفتح الباب للسيسي لتسليم تيران وصنافير
محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية
شرطة لندن تؤكد: الهجوم على المصلين “حادث إرهابي”
آراء ومقالات
فصل جديد من التنازلات المجانية
«سارة» والأسرى /ريما كتانة نزال
فخ المؤتمر الإقليمي
بعد «الدولتين» و«الدولة الواحدة» حل الدول الثلاث
في الثقافة الإعلامية والتربية الإعلامية
أحزاب ونقابات
بيان صادر عن دائرة اللاجئين ” عودة ” رداً على التحضيرات الجارية لما يسُمى بالمؤتمر الشعبي لفلسطينيي...
الاهالي – اصدرت دائرة اللاجئين (عودة )في حزب الشعب الديمقراطي الاردني “حشد “بيانا ردا على التحضيات الجارية لما يسمى بالمؤتمر...
بيان صادر عن كتلة الوحدة العمالية حول الحد الادنى للأجور
مجلس الأمة
توقع التصويت على الثقة مساء اليوم في حال انتهاء المناقشات
الاهالي – يتوقع ان يصوت مجلس النواب على الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي مساء اليوم الخميس في حال...
مجلس النواب يبدأ مناقشات «الثقة» اليوم
إقتصاد
تقارير
رياضة
فكر وثقافة
العراق: 3 شروط لإعفاء السلع الأردنية من الجمارك
الاهالي – كشفت مصادر عراقية لـ “الغد” أن مجلس الوزراء في بغداد وضع ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية التي فرضت في تشرين الثاني (نوفمبر)...
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لا رفع لأسعار الكهرباء الشهر الحالي
الاهالي – قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بأن مقدار بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية التي تصدر للمشتركين خلال الشهر الحالي نيسان...
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‘‘موازنة 2016‘‘: حسابات ختامية تعكس تباطؤ النمو
تظهر البيانات الختامية لوزارة المالية أن الموازنة العامة أقرت بأرقام من حيث الحجم والنفقات والايرادات ولكن انفقت أحجام اخرى، تميل في معظمها الى حجم أقل. وتتجلى...
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تقرير : حكومة المستوطنين تمعن في مخططاتها التهويدية في القدس الشرقية في الذكرى الخمسين...
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- تواصل حكومة الاحتلال الاسرائيلي اجراءاتها التهويدية في مدينة القدس ، ولا تفوتها فرصة او مناسبة للتعبير عن ذلك سواء بتصريحاتها...
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تقرير: انطلاق فعاليات اسبوع مناهضة التمييز العنصري وسط تصاعد حملات المقاطعة الدولية لإسرائيل
المكتب الوطني- انطلق مطلع آذار الجاري أسبوع مناهضة التمييز العنصري (الأبارتهايد الاسرائيلي ) في أكثر من 200 مدينة بالعالم وسط دعوات لفرض عقوبات على اسرائيل ونداءات...
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( اسرائيل تواصل نشاطاتها الاستيطانية وتبني نظام فصل عنصري والامين العام للأمم المتحدة يقدم لها...
الاهالي – تقرير الإستيطان الأسبوعي من 11/3/2017-17/3/2017 اعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان ( اسرائيل تواصل نشاطاتها الاستيطانية وتبني...
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مبارزات ثنائية منتظرة في “الكلاسيكو الاسباني”
الاهالي – مما لا شك فيه ان المبارزة الأهم في مواجهة ريال مدريد وبرشلونة يختصرها لاعبان استحوذا على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في نسخها الثماني...
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عمر قويد يتتوج في ‘‘مستر أولمبيا‘‘ في المركز السادس
الاهالي – سيطر الأبطال العرب على ألقاب اليوم الأول، من بطولة “مستر اولمبيا” لبناء الاجسام، التي نظمتها “كابز فيت فاكتوري” على مسرح صالة مدينة الأمير...
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قويدر يستعد لبطولة مستر اولمبيا لبناء الاجسام
الاهالي – يستعد النجم الاردني عمر قويدر للمشاركة في بطولة مستر اولمبيا لبناء الاجسام المقرر اقامتها يومي 18 و19 الشهر الحالي بمدينة الحسين للشباب والتي تستضيفها...
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فوز الفيلم الأردني القصير “المعاهدة” في نيويورك
الاهالي- فاز الفيلم الأردني “المعاهدة” للمخرج الشاب حسام عمران بمسابقة شبكة تلفزيون ريل 133 الأميركية للأفلام القصيرة عبر العالم، حيث جرى عرض الفيلم أكثر من...
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التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن الجزء الاول 1950- 1967
الاهالي – كتاب صدر حديثا للباحث الاقتصادي فهمي الكتوت، يتناول البحث رؤية سـياسـية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، ويقسمها إلى مرحلتين رئيسـيتين،...
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الفائز بجائزة «كتارا» للرواية العربية إبراهيم نصر الله يتبرع بقيمتها لجمعية تعنى باﻷطفال...
الاهالي ـ من سليمان حاج إبراهيم: أعلن الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله الفائز بجائزة «كتارا» للرواية العربية في لفتة إنسانية تركت أصداء إيجابية في الساحة اﻷدبية...
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